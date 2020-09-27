‘Marmaris’i seven kurallara uymalı’

Marmaris’in İngiltere’den sonra en çok Ukraynalı turisti ağırladığını söyleyen Oktay, “Bu yıl salgın nedeniyle şartlar çok farklı, dolayısıyla ilçemize tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına onların da tavizsiz uyması gerekiyor. Biz bu konuyla ilgili Türkçe, İngilizce ve Rusça afişler astık. Ekiplerimiz sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Ancak kişilerin bu sorumluluğun bilincinde olması gerek. Eğer bu güzellikleri yaşamak istiyorsak kurallara uyacağız” diye konuştu.