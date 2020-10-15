Marmaris’in süper kahramanları

Marmaris Belediyesi tarafından salgına karşı farkındalığı artırmak için düzenlenen kampanyayla; sağlık ve temizlik emekçileri süper kahraman olarak billboardlara çıktı.

“Pandemiye karşı bizler için her riski göze alan emekçilere vereceğimiz en büyük destek önlemlere uymaktır” mesajı vermek istediklerini belirten Başkan Mehmet Oktay, “Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak 3 dilde hazırlanan kampanya görsellerinde, “Hem kentimizi, hem kendimizi korumak elimizde” ifadeleri kullandık. Öte yandan “Her şey elimizde” sloganıyla el yıkamanın, sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemine dikkat çektik” dedi.