‘Marmarislilere görev düşüyor’

Salgının önüne geçmek için herkese görev düştüğünü söyleyen Oktay, “Gittiğimiz her yerde maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemini anlatıyoruz. Maalesef bunun hala önemini fark etmeyen ya da bana bir şey olmaz diye düşünen çok kişi var. Ancak unutmayalım ki bireysel tedbirlerimizi üst seviyede tutarak bu salgınla başa çıkabiliriz” diye konuştu.

Oktay ve beraberindekiler aynı zamanda gıda üreten ve satan işletmelerin mutfak, depo gibi alanlarını da denetledi.