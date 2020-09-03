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    03.09.2020 - 00:00 |

    Marmaris’te geri sayım başladı

    Muğla, bu sene üst üste üçüncü kez organize edilecek olan FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Ülkemizi dünyaya bir kez daha tüm güzellikleriyle tanıtma fırsatı yakalayacağız. Gereken güvenlik protokollerine uyacağız” dedi

    Marmaris’te geri sayım başladı

    Koronavirüs salgını sebebiyle WRC’de 2020 sezonunun ilk yarışları iptal edilirken, Türkiye Rallisi ise 18-20 Eylül tarihleri arasında yine Marmaris ve çevresinin ev sahipliğinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan ralli, Marmaris’in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotlarını üçüncü kez ağırlayacak. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen rallinin tekrar yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

    Önlemlere dikkat edilecek

    İl Müdürü İlman organizasyon boyunca önlemlerin sıkı tutulacağına dikkat çekti, “18 Eylül Cuma günü başlayacak olan şampiyona özel etaplarla devam edecek. Bu şampiyonayla birlikte ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha tüm güzellikleriyle birlikte tanıtma fırsatı bulmuş olacağız. Bu yarışlarla ilgili hazırlıklar Sayın Valimiz Orhan Tavlı’nın himayelerinde kamu kuruluşlarımızın destekleriyle devam etmekte olup yakın zamanda tamamlanacaktır. Organizasyon boyunca güvenli bir ortam oluşturmak için FIA, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği koronavirüs protokolleri titizlikle uygulanacaktır” dedi.

    ‘Tüm pilotlara başarı diliyorum’

    Organizasyonun ülke tanıtımında büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatan İlman, “Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak Türkiye rallisine ev sahipliği yapan Muğla’mızda özveriyle destek olan tüm paydaş kurumlarımıza ve şampiyona düzenleme ekibine kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışlara katılacak tüm pilotlara başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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