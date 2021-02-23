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    HaberlerEge Haberleri “Marmaris’te güvendeyiz”
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    23.02.2021 - 00:03 |

    “Marmaris’te güvendeyiz”

    Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Göcek, Güllük, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman gibi denize kıyısı olan ilçelerinde 24 bin 500 yabancı uyruklu yaşıyor.

    “Marmaris’te güvendeyiz”

    Marmaris’te mülk sahibi olan yabancılar, pandemi sürecinde Türkiye’de oldukları için kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Türkiye’nin temizlik kuralları ve beslenme alışkanlıklarının hayatlarını kolaylaştırdığını belirtti. Rus uyruklu Marina Klimova Tunç, “Sekiz yıldır Marmaris’te yaşıyorum. Annemi ve kardeşimi Rusya’dan getirdim” dedi. İngiliz Charlotte Willson Korkmaz da, “Türkiye, Avrupa ülkelerine göre salgına karşı iyi tedbirler alarak işi sıkı tuttu” diye konuştu. l DHA

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