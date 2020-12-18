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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te kaçak yapılara izin yok
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Marmaris’te kaçak yapılara izin yok

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Bozburun Mahallesi’ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

    Marmaris’te kaçak yapılara izin yok

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Bozburun Mahallesi’ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan bir yapının yıkımını yaptı. Üç yapının da yıkımı sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

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