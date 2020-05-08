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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te mesafeli tatil!
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    08.05.2020 - 00:05 |

    Marmaris’te mesafeli tatil!

    Marmaris’te mesafeli tatil!

    Marmaris Belediyesi, halk plajlarını yeni sezona hazırlıyor. Yapılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu yıl plajlarımızı pandemi tedbirlerine göre düzenliyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları önceliğimiz olacak” dedi. Marmaris Belediyesi de havaların ısınmasıyla ve normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber halk plajlarında bakım onarım çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda plaja kum serimi yapıldı. Ayrıca tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajı yapılırken pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımına başlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü de yürüyüş yolunda peyzaj çalışması için kolları sıvadı. Sezonun açılmasının ardından da pandemi kurallarına göre hareket edileceğini ifade eden Oktay, “Örneğin, vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe kuralları mutlaka uygulanacak. Belediye olarak da gerek halk plajlarında gerekse işletilen yerlerde denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.

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