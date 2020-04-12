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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te Oktay pazar denetiminde
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    12.04.2020 - 00:01 |

    Marmaris’te Oktay pazar denetiminde

    Marmaris Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı semt pazarlarındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

    Marmaris’te Oktay pazar denetiminde

    Tezgah aralarının en az 3 metre olması şartını uygulayan Marmaris Belediyesi ayrıca giriş ve çıkışları da kontrol altına aldı. Tek bir giriş ve çıkış yeri belirleyen zabıta ekipleri girişlerde maske takılması için vatandaşları uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Başkan Mehmet Oktay da denetimlere katıldı. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen Oktay, pazar ve marketlere maskesiz girmenin yasak olduğunu hatırlattı. Maske ve eldivenlerin yerlere atıldığına yönelik şikayetler aldıklarını söyleyen Oktay, “Tüm diğer çöpler gibi maske ve eldivenlerin de hiçbir biçimde yere atılmaması gerekiyor. Ancak bu salgın döneminde maske ve eldivenlerin daha özenli kullanılması ve kesinlikle çöp kutularına atılması lazım” dedi.

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