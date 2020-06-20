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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te oteller kendini test ediyor
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    20.06.2020 - 00:01 |

    Marmaris’te oteller kendini test ediyor

    Marmaris Belediyesi, normalleşme dönemiyle birlikte birçok noktada yeni düzenleme yapması gereken konaklama tesisleri için bir form yayınladı.

    Marmaris’te oteller kendini test ediyor

    İşletmeler, bu formdaki sorulara verdikleri cevaplara göre yeni döneme hazır olup olmadıklarını kendileri test edebilecek. Vereceği cevaplara göre eksik kaldığı noktaları düzenleme şansı yakalayan işletme bu sorunları giderdikten sonra gönül rahatlığı ile misafirlerini kabul edebilecek. Pandemiyle birlikte konaklama tesislerindeki şartların daha da önem kazandığını vurgulayan Başkan Mehmet Oktay, “Elimizden geldiğince sektöre destek vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 200 sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayla neler yapılması gerektiğini anlattık. Web sitemizde yayınladığımız bu form da, eksik noktaları varsa onları görmelerini sağlayacak. Bizler bir turizm kenti olan Marmaris’i güzel günlerine kavuşturmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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