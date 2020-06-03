Marmaris’te plajlar boş!

Marmaris’te sahil yürüyüş yolu ve plaj, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı. Sabah başlayan şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlar, sahil yollarına akın ederek bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Deniz manzarasını izleyenler, fotoğraf da çekti. Yanlarında şemsiye getirenler, sahilde yürümeye devam etti. Sağanak nedeniyle denize girmeyi planlayanlar, evlerine çekildi.



