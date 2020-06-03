03.06.2020 - 07:00 | | ALİ GÜNDOĞAN DHA
Marmaris’te plajlar boş!
Marmaris’te sahil yürüyüş yolu ve plaj, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı.
Marmaris’te sahil yürüyüş yolu ve plaj, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı. Sabah başlayan şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlar, sahil yollarına akın ederek bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Deniz manzarasını izleyenler, fotoğraf da çekti. Yanlarında şemsiye getirenler, sahilde yürümeye devam etti. Sağanak nedeniyle denize girmeyi planlayanlar, evlerine çekildi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.