20.09.2020 - 02:14 |
Marmaris’te sağlıklı eğitim
Marmaris Belediyesi tarafından pandemi ve normalleşme süreçlerinde düzenli olarak dezenfekte edilen okullar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde de detaylı olarak temizlendi.
20 okulun sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarının, kimyasal madde içermeyen temizleyici ürünlerle hijyenik hale getirildiğini belirten Başkan Mehmet Oktay, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.