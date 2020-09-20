Marmaris’te sağlıklı eğitim

20 okulun sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarının, kimyasal madde içermeyen temizleyici ürünlerle hijyenik hale getirildiğini belirten Başkan Mehmet Oktay, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.