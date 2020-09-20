BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te sağlıklı eğitim
    ABONE OL
    20.09.2020 - 02:14 |

    Marmaris’te sağlıklı eğitim

    Marmaris Belediyesi tarafından pandemi ve normalleşme süreçlerinde düzenli olarak dezenfekte edilen okullar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde de detaylı olarak temizlendi.

    Marmaris’te sağlıklı eğitim

    20 okulun sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarının, kimyasal madde içermeyen temizleyici ürünlerle hijyenik hale getirildiğini belirten Başkan Mehmet Oktay, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber