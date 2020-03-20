Marmaris’te sebze ve meyveler poşete girdi

Pazarcı esnafı tarafından birer kilo halinde poşetlenen gıdaların alışverişe gelen vatandaşlar tarafından ellenmesi engellendi, hijyen kuralları da en üst seviyede uygulandı. Belediye ekipleri tarafından bir gece önce yıkanan pazarda, esnaf da ellerine eldiven takarak satış yaptı. Salgının hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Başkan Mehmet Oktay, “Rutin olarak yaptığımız dezenfekte, cadde yıkama, ilaçlama gibi işlemleri sıklaştırdık” diye konuştu.