Marmaris’te sezonu uzatmak elimizde

Vaka sayılarının artığı dönemde önlemlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Oktay, “Turizm sezonunu Kasım ayına kadar uzatmak için girişimlerde bulunuyoruz. Aslında herkese görev düşüyor. en önemlisi bireysel olarak tedbirli davranmak. Salgın riski azalırsa sezon da uzar” dedi.