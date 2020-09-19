19.09.2020 - 06:27 |
Marmaris’te sezonu uzatmak elimizde
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Org. Mustafa Muğlalı Caddesi’nde maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.
Vaka sayılarının artığı dönemde önlemlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Oktay, “Turizm sezonunu Kasım ayına kadar uzatmak için girişimlerde bulunuyoruz. Aslında herkese görev düşüyor. en önemlisi bireysel olarak tedbirli davranmak. Salgın riski azalırsa sezon da uzar” dedi.