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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te sorun yaşanmadı
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Marmaris’te sorun yaşanmadı

    Marmaris Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, ilçede faaliyet gösteren fırınlarla beraber vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı

    Marmaris’te sorun yaşanmadı

    Marmaris Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, ilçede faaliyet gösteren fırınlarla beraber vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı. Belediye pazar günü de ekmeği ücretsiz dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da dağıtımları yerinde denetledi, “Şu ana kadar herhangi bir aksama yaşamadık” dedi. Oktay, evde kal çağrısını yeniledi.

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