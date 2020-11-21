Marmaris’te yüzde 12 zam

Marmaris Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 109 kadrolu işçiyi kapsayan üç yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Başkan Mehmet Oktay ve sendikanın Muğla Şubesi Başkan Yardımcısı Atilla Türkmen tarafından imzalanan sözleşme ile ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ayda da yüzde 6 olmak üzere yıllık yüzde 12 zam yapılmasına karar verildi. “Pandemi döneminde dahi önceliğimiz emekçilerimiz oldu” diyen Oktay, “Bir turizm kenti olan Marmaris’te yaşanan sıkıntılara hepiniz şahitsiniz. Ancak buna rağmen işçimizin yanında olduk. Şimdi de toplu iş sözleşmesiyle sendikal haklarını veriyoruz. Gönül ister ki 10 değil 30 verelim. Ancak bu süreçte halkımıza hizmet için de mali dengeleri korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Sendika temsilcileri ise, sözleşmenin son 8-9 yılın en iyi şartlarına sahip olduğunu dile getirdi.