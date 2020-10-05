Marmaris’ten vazgeçemiyorlar

Marmaris’te 45 bin İngiliz turist, plajlarda, restoran ve kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde tatil yapmaya devam ediyor. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkindeki turistler, bunaltıcı havanın etkisinden kurtulmak için plajlarda deniz keyfi yapıyor, kimileri de yürüyor. 50 yaş ve üzeri İngiliz turistler de sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryaları tercih ediyor. Marmaris’i dolduran turistler, ülkelerine geri dönmek istemiyor.

‘Burada çok mutluyuz’

Türkiye’nin salgın döneminde aldığı önlemler nedeniyle kendisini huzurlu ve güvenli hissettiğini söyleyen İngiliz Gloria Estefan Petterson (59), “18 yıldır Türkiye’ye tatile geliyorum. Bu pandemi döneminde kendimi çok korunaklı hissediyorum. Marmaris’te bilinçli insan çok fazla. Maskemi takıyorum ve huzurlu, güvenli tatil yapıyorum” dedi. Hemşire ve polis emeklisi Linda ve Peter Afterloon da, “7 yıldır Türkiye ve Marmaris’e geliyoruz. Türkler çok sıcakkanlı ve yardımsever. Marmaris’te tatilde olmaktan mutluyuz. Burada her şey güvenli ve huzurlu. Güzel dostluklar kazandık” diye konuştu. Siteler Mahallesi’nde 11 yıldır kafeterya ve plaj işletmeciliği yapan Kerim Mutlu (36) ise, “Yemeklerimizi çok seviyorlar. Şimdiye kadar mutsuz olan bir İngiliz görmedim. Gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartıyorlar” dedi.

İşletmeci Eray Kul (28) da “Bizler çok yardımcı olduğumuz ve misafirperverliği gösterdiğimiz için İngilizler o kadar huzurlular ki ülkelerine dönmek istemediklerini her defasında dile getiriyor” ifadesini kullandı.