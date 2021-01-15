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    15.01.2021 - 07:00 | | SABRİ KESEN AA

    Marmaris’ten vize başvurusu devam ediyor

    Marmaris’te, salgın nedeniyle ara verilen Yunanistan’a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı.

    Marmaris’ten vize başvurusu devam ediyor

    Marmaris’te, salgın nedeniyle ara verilen Yunanistan’a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı. Marmaris Ticaret Odası’ndan (MTO) yapılan açıklamada, oda binasında 2014’ten bu yana hizmet veren Yunanistan vize başvuru ofisinin, faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi. Daha önce başka bir firma tarafından yürütülen başvuru işlemlerinin, yeni dönemde Kosmos Vize Hizmetleri tarafından yürütüleceği vurgulandı. MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzalanan protokolle, vize almak için İzmir’e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtti. l 

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