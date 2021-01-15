Marmaris’ten vize başvurusu devam ediyor

Marmaris’te, salgın nedeniyle ara verilen Yunanistan’a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı. Marmaris Ticaret Odası’ndan (MTO) yapılan açıklamada, oda binasında 2014’ten bu yana hizmet veren Yunanistan vize başvuru ofisinin, faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi. Daha önce başka bir firma tarafından yürütülen başvuru işlemlerinin, yeni dönemde Kosmos Vize Hizmetleri tarafından yürütüleceği vurgulandı. MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzalanan protokolle, vize almak için İzmir’e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtti. l