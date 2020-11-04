Marmaris’ten yardım

Şimdilik kullanılmamış battaniye ve gıda kolisinin toplanacağı yardımlar uma günü İzmir’e götürülecek. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi’nin teslim yeri olarak belirlendiği kampanya 5 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecek. Depremin olduğu ilk andan itibaren İzmir’deki yetkililerle irtibat halinde olduklarını söyleyen Başkan Mehmet Oktay, “Marmaris halkının her zaman duyarlı olduğunu biliyorum. İzmir’i yalnız bırakmayacağız” dedi.