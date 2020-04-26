Marşımız, hep bir ağızdan söylendi

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve ailesinin de balkonlarında eşlik ettiği kutlamalar, Ören Sahil’de yapılan havai fişek gösterileriyle unutulmaz anlara dönüştü. Bu yıl 23 Nisan coşkusunu meydanlarda kutlayamadıkları için üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Deveciler, “Burhaniyeliler bir kere daha birlik ve beraberliğin mesajını herkese gösterdi. Bu zor günleri atlatarak önümüzdeki yıl bu coşkuyu tekrar meydanlarda aynı heyecanla yaşamayı temenni ediyorum” dedi.