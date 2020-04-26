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    HaberlerEge Haberleri Marşımız, hep bir ağızdan söylendi
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    26.04.2020 - 00:02 |

    Marşımız, hep bir ağızdan söylendi

    Burhaniyeliler, 23 Nisan Bayramı’nı balkonlarda tek ses İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

    Marşımız, hep bir ağızdan söylendi

    Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve ailesinin de balkonlarında eşlik ettiği kutlamalar, Ören Sahil’de yapılan havai fişek gösterileriyle unutulmaz anlara dönüştü. Bu yıl 23 Nisan coşkusunu meydanlarda kutlayamadıkları için üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Deveciler, “Burhaniyeliler bir kere daha birlik ve beraberliğin mesajını herkese gösterdi. Bu zor günleri atlatarak önümüzdeki yıl bu coşkuyu tekrar meydanlarda aynı heyecanla yaşamayı temenni ediyorum” dedi.

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