Marta dikkat!

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, ay sonunda Kovid-19’un yeniden yükselişe geçebileceği uyarısında bulundu. Türkiye’de kullanılan inaktif Çin aşılarının, canlı virüs aşısından sonra en kapsamlı bağışıklığı sağlayan aşı olduğunu belirten Sakarya, “Yine de rehavete kapılmamak gerekiyor. Şu an alınan önlemler bana göre yeterli değil. İnsanları hafta sonu eve kapatmakla çok fazla fayda sağlanacağını düşünmüyorum. Yine de insanlarımızın eskiye göre bilinçlendiğini görüyorum. Eskiden çene altına indirilen maskeler artık ağzı ve burnu kapatacak şekilde kapatılıyor. Sosyal mesafeye kontrol ediyorlar” ifadesini kullandı.

‘Sayı çoğalabilir’

Dışarıda toplu bulunulmaması gereken yerlerde de çok fazla insanın iç içe olduğunu belirten Prof. Dr. Serhan Sakarya, okulların açılması ile birlikte de sayının artabileceği uyarısında bulundu, “Mart ayını bulmadan şubat sonunda 3. dalga ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir de mutasyon konusu var. Normalde bir virüs zamanla aktivitesini kaybetmeye başlar ancak koronada böyle olmuyor, virüs mutasyona uğruyor ve her mutasyon bize korkuyla geliyor. Normal Kovid-19 virüsünde 1 kişi 2 kişiye bulaştırırken, mutasyonlu virüste 1 kişi 5 kişiye bulaştırabiliyor. Aşılanmış kişi kendisini emniyette hissetmemeli. Toplumun yüzde 60’ı aşılanmadan hala risk taşıyoruz demek” diye konuştu.