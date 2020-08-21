BİST1.1270.19EURO8.680.31USD7.300.05ALTIN457.571.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Masaj salonlarına denetim istiyorlar
    ABONE OL
    21.08.2020 - 00:02 |

    Masaj salonlarına denetim istiyorlar

    Masaj salonlarına denetim istiyorlar

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca’yı ziyaret etti. Kovid-19 nedeniyle zorlandıklarını belirten Karaca, “Günde 1-2 müşteri ancak geliyor. Bırakın maaşları, ısınma giderlerini dahi karşılayamıyoruz” dedi. Ruhsatsız masaj salonlarından da şikâyet eden Karaca, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Milletvekili Sertel, “Amacı dışında faaliyet gösteren masaj salonları denetlenmeli” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Sıradaki Haber