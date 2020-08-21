Masaj salonlarına denetim istiyorlar

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca’yı ziyaret etti. Kovid-19 nedeniyle zorlandıklarını belirten Karaca, “Günde 1-2 müşteri ancak geliyor. Bırakın maaşları, ısınma giderlerini dahi karşılayamıyoruz” dedi. Ruhsatsız masaj salonlarından da şikâyet eden Karaca, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Milletvekili Sertel, “Amacı dışında faaliyet gösteren masaj salonları denetlenmeli” dedi.