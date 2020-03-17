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    17.03.2020 - 07:00 | | E. ERBALABAN YILMAZ AA

    Masal Avrupa'yı salladı

    İzmirli 9 yaşındaki Masal Oran, Artistik Buz Pateni alanında Avrupa’da elde ettiği derecelerle Altın Kitap’ta yer alan ilk Türk kız sporcu unvanını kazandı. Masal, “İlk hedefimi gerçekleştirdim, ikinci hedefim de olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve İstiklal Marşımızı dinletmek” dedi

    Masal Avrupa'yı salladı

    Artistik Buz Pateni Milli Takımı’nın en küçük sporcusu Masal Oran, Avrupa’da kazandığı birinciliklerle “Golden Book”a (Altın Kitap) kendi kategorisinde adını yazdıran ilk Türk kız sporcu oldu. İzmir’de Yasemin ve Soner Oran çiftinin çocuğu olarak 2010 yılında dünyaya gelen Masal, 6 yaşında bir alışveriş merkezinde buz pateni yapmaya başladı. Buz patenindeki yeteneği dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti’ne yönlendirilen Masal, yine belediye kulübünün sporcusu olarak antrenör Gamze Güner ile çalıştı ve milli takıma girmeyi başardı.

    Altın Kitap’a girdi

    Masal, “European Criterium” 2018-2019 müsabakaları kapsamında İtalya’nın Folgaria kentinde yapılan Avrupa Buz Pateni yarışmasında altın madalya alarak, kendi yaş kategorisinde Altın Kitap’ta yer alan ilk Türk kız buz patenci unvanını elde etti. Avrupa’nın en başarılı buz patencilerinin yer aldığı ve 26 yıldır yayımlanan Altın Kitap’a adını yazdıran Türk sporcu, ayrıca 2019-2020 sezonunda yine “European Criterium” kapsamında Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan’da yapılan müsabakalar sonucu genel klasmanda Avrupa birincisi olarak sezonu tamamladı.

    ‘Hedefim olimpiyat’

    Buz pateni pistinde her gün 3 saat çalışan Masal, Altın Kitap’a girdiği ve Türkiye’yi başarıyla temsil ettiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Masal, “İlk hedefimi gerçekleştirdim, ikinci hedefim de olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve İstiklal Marşı’mızı dinletmek” dedi.

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