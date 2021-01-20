‘Masal İstasyonu’ açılıyor

Tüm İzmir ve Ege Bölgesi’ne hizmet verecek olan Kidsnoook Masal İstasyonu’nu, İzmir’de Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Anaokulu bünyesinde hizmete açılıyor. Yapılandırmacı eğitim sistemlerinden ve alternatif eğitim sistemlerinden esinlenilerek oluşturulan masal anlatıcılığı; erken çocukluk döneminden itibaren çocuklara masal ve hikaye dinlemeyi sevdiren, düşünme ve plan yapma yeteneğini geliştiren, girişimciliği ve güdülenmeyi sağlayan, içerdiği yöntem ve teknikler sayesinde çocuğun dil gelişimini ve öğrenmeye ilgisini artıran bir ders programı. Yapılan açıklamada, yöntem çeşitliliğine ve problem çözmeye dayalı öğrenmeler sunan Sensory Storytime programında, sonuçlardan çok öğrencinin yaşadığı öğrenme süreçlerinin önemli olduğu belirtildi.