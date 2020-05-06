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    06.05.2020 - 07:00 |

    Masal sürprizi

    Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler ve gündelik yaşamını kolaylaştırıcı hizmetleri ile vatandaşların yanında yer alan Bornova Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen çocuklara bir sürpriz hazırladı.

    Masal sürprizi

    Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler ve gündelik yaşamını kolaylaştırıcı hizmetleri ile vatandaşların yanında yer alan Bornova Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen çocuklara bir sürpriz hazırladı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) eğitmenleri ve oyuncular, Bornovalı minikler için masallar okudu. Hazırlanan masal videoları bölümler halinde Bornova Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanacak. İlk olarak Jules Verne’nin İki Yıl Okul Tatili adlı kitabını masal anlatımına dönüştüren Bornova Belediyesi Tiyatrosu, daha önce sahnelediği oyunların kayıtlarını da sanatseverlerle buluşturuyor. Toplu katılımla gerçekleştirilen tüm etkinlerini durduran Bornova Belediyesi, ayrıca hobi, beceri edindirme ve spor kurslarını da eğitmenlerin çektiği videolar aracılığıyla yürütüyor.

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