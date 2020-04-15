İzmir’de, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İzmir’deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, dün itibarıyla depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.

Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı’nca cep telefonlarına gönderilen kodla eczanelere giderek maske alabileceğini vurgulayan Sayılkan, şunları kaydetti: “İlk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerekiyor. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından telefona gönderilecek olan mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek 10 gün için kişi başına 5 adet maskeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gönderilen SMS koduyla maske alan kişiye 10 gün sonra yeniden kod gönderilecek, almayana ise maske alana kadar yeni kod gönderilmeyecek.”

‘Çok önemli’

Tuncay Sayılkan, eczanelerden dağıtılacak olan ücretsiz maskelerin salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında çok önemli olduğunu belirtti, “Bu süreçte destekleri ve katkıları için dağıtım kuruluşlarının yetkililerine teşekkür ediyor, tüm zorluklara karşın özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.