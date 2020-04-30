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    HaberlerEge Haberleri ‘Maske ihtiyacımızı biz karşılayacağız’
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    30.04.2020 - 00:01 |

    ‘Maske ihtiyacımızı biz karşılayacağız’

    Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar tarafından kurulan Emek Atölyeleri’nde seri yüz maskesi üretimi sürüyor.

    Hedeflerinin günlük 15 bin maske dikmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu sayede kentimizin maske ihtiyacının tamamını kendimiz karşılayacağız” dedi.
    S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Soğucak, Kirazlı ve Yaylaköy Mahalleleri’nde kurulan atölyelerde gönüllü olarak çalışan 30 kadın, vatandaşların sağlığını korumak için medikal kumaştan tek kullanımlık yüz maskesi dikmeye başladı. Kentin maske ihtiyacının artması üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi, 3 katlı otomatik cerrahi maske makinesi satın aldı. Makine, KEGEV Binası’na kuruldu. Kovid-19’la mücadele kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan malzemenin yüz maskesi olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Maske üretiminde her ne kadar tüm bileşenler seferber olduysa da vatandaşların talebi bir türlü karşılanamadı. Biz de kentimizde yaşayan hemşehrilerimizi düşünüp harekete geçtik. İhtiyaç fazlası üretim olması halinde komşu il ve ilçelerimize de destek olmaya hazırız” dedi.

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