Maske, mesafe, hijyen hayatınızı kurtarıyor!

2 çocuk annesi Aydın, “14 Nisan’da ekip arkadaşımın testi pozitif çıkınca, ben de test yaptırdım. Birlikte nöbetlerimiz vardı. Muhtemelen aynı vakadan virüsü kaptım. PCR testim pozitif çıkınca karantinaya girdim. Kızlarımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. Sıkıntılıydı. Koku kaybı yaşadım” dedi. Maske, mesafe ve hijyene önem gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın “Biz sağlık çalışanları olarak iki doz aşımızı yaptırdık. Aşılanma önemli. Maske ve mesafe kurallarına uyarak bu salgının önüne geçebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

l KADİR ÖZEN DHA