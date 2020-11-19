İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda alınan tedbirlere dikkat çeken Başkan Tokat, maske, mesafe ve hijyen vurgusu yaptı. Vaka sayılarında artış olduğunu belirten Başkan Tokat, “Hem belediye hem de Hıfzıssıhha Kurulu olarak aldığımız kararlar çerçevesinde giriş çıkışları yoğunluk oluşmaması adına belli noktalardan veriyoruz” dedi. Vatandaşların, özellikle maskeyle gelmesi ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Beçin Mahallesi, Güneş Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde parke kaplama çalışmalarını tamamladı.