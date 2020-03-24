Maske seferberliği



Ürünlerin, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceğini belirten Okul Müdürü Akın Akçeltik, “Maskeleri İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bölge İdari Mahkemelerine gönderiyoruz. Üretimlerimizi diğer kurumların talepleri doğrultusunda artırarak sürdüreceğiz” dedi. Moda Tasarım Alanı Şefi Günnehar Duman da, “Maske ihtiyacı kapsamında ailelerle birlikte iletişime geçip, çocuklarının okulda, maske üretimine destek vermeleri konusunda destek istedik. Ailelerimizde, öğrencilerimizde bu çağrımızı geri çevirmedi” diye konuştu. l EMRE SAÇLI DHA