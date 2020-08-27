Maske seferberliği

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri’nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde devam edileceğini belirtti. Başkan Günel, “Halkın sağlığını korumak için çalışıyoruz” dedi.