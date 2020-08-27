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    27.08.2020 - 00:02 |

    Maske seferberliği

    Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde vatandaşlar ve esnafa ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı.

    Maske seferberliği

    Sağlık Müdürlüğü ekipleri, S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri’nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde devam edileceğini belirtti. Başkan Günel, “Halkın sağlığını korumak için çalışıyoruz” dedi.

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