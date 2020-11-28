‘Maske üç katlı ve belgeli olmalı’

Kırtasiyelerde, benzinliklerde, sokakta ve e-ticaret sitelerinde tanesi 20 kuruşa bile satılan maskeler, kalite konusunda endişelere neden oldu. Uzmanlar, standart dışı üretilen maskelerin koruyucu olmadığını belirtip, maske kutularının üzerindeki CE sertifikasının ve barkod numaralarından Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Cerrahi maskenin 3 katlı olması gerektiğini belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, “Kutu üzerindeki barkodu, cep telefonlarına indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mobil uygulamasına okuttuğunuz zaman firmayla ilgili bilgilere ulaşırsınız. Bu sayede, firmanın kaydına, gerekli izinlerin alınıp alınmadığına ulaşılabilir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, eczanelerden yardım isteyebilirsiniz” dedi. Piyasada çeşit çeşit cerrahi maske satıldığını anlatan Sayılkan, “Çok düşük fiyata, kampanyalı adı altında satılan birçok maskenin koruyucu özelliği yok. Sadece bir maske görüntüsü var. 3 katlı ve belgeli maskenin bahsedilen düşük fiyatlara satılma imkanı yok” diye konuştu. l