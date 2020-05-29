Maske üretimine MTK’dan destek

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK), koronavirüsten korunmak amacıyla takılması zorun hale getirilen cerrahi maske üretecek olan Bornova Belediyesi’ne destek verdi. Koronavirüs sürecinde tüm kurumların dirsek teması halinde olması gerektiğini söyleyen MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, “Yapılan tüm yardım ve destekler vatandaşlara ulaştı. Böyle zorlu bir süreçte birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bizde MTK Sitesi yönetimi olarak maske üretiminde kullanılan ipliklerin temini noktasında destek verdik. İzmir’i maskesiz bırakmamak ve talebi karşılamak için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız” dedi.

Başkan Mustafa İduğ da, “Maske makinesinin alınmasında MTK yönetiminin büyük desteğini gördük” diye konuştu.