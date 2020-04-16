16.04.2020 - 00:01 |
Maske ve eldiven kullanımına dikkat
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, maske ve eldiven kullanımındaki yanlışların hastalık riskini artıracağına dikkat çekti.
Altı önemli madde sıralayan Üstünkarlı, “Sık sık takıp çıkarmayın, çıkarılan maske ya da eldiveni enfekte malzeme olarak düşünün, açık alanlara ve kişilerin temas ettiği yerlere kesinlikle bırakmayın, maske ve eldivenin dış yüzeyi ile cilde dokunmayın, eldiveni, iç içe geçmiş şekilde çöpe atın, maske ya da eldivenin dış yüzüne temas ettiğinizde elinizi mutlaka yıkayın” dedi.
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