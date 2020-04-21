Maske ve eldivene özel atık kutusu

Ödemiş Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesi gereği yoğun kullanılan alanlara “Diğer atık” kutuları yerleştirmeye başladı. Salgın tehdidine karşı kişisel hijyen atıklarının doğru şekilde imha edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Mutlaka eldivenleri ve maskeleri ayrı bir poşet torbada bekletiyoruz. Üç günlük süre sonucunda bu ‘Diğer atık’ konteynırı olarak işaretlediğimiz plastik çöp konteynırlarına atılmalıdır” dedi.