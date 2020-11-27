Maske, yaşama tutundu

Balıkesir Erdek’teki bir akaryakıt istasyonunda otomobil tarafından ezilen ve kalçasında üç kırık olan can dost, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlığına kavuşturuldu. Ovaköy Mahallesi’ndeki Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi’nde 10 Kasım’dan bu yana tedavi sürecini yürüten Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, yaşama tutunan can dosta, yüzündeki desenler nedeniyle Maske adını verdi.