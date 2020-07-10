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    HaberlerEge Haberleri ‘Maskede hibe şartı olmasın’
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    10.07.2020 - 00:04 |

    ‘Maskede hibe şartı olmasın’

    ‘Maskede hibe şartı olmasın’

    Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kovid-19 döneminde ihracatta rekor kıran cerrahi önlük ve maskede Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe şartının kaldırılması talebinde bulundu, “İyi bir performans yakalayan cerrahi maske ve tulum ihracatını entübe etmeyin” çağrısında bulundu. Hibelerin cerrahi ürün ihracatına büyük maliyet yüklediğine değinen Eskinazi, “İhracatçı firmalarımız cerrahi maske ve tulum ihracatı ile soluk aldı. Hibe şartı nedeniyle ihracatçılarımızın maliyetlerinde yüzde 100’e varan artışlar meydana geldi, ihracatçılarımız fiyat tutturamaz konuma geldi. Pahalı kaldığımız için ihraç pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Avrupalılar kendi yatırımlarını yapıyorlar, Avrupalıları tekrar sanayici yaptık. Bizden kumaş alıp kendileri maske ve tulum üretmeye başladı. Hükümetimiz bağış ile ilgili kısımlara bir düzenleme getirirse, Türkiye’ye döviz kazandıran bu sektör daha da iyi konuma gelebilir. Türkiye’nin cerrahi maske, tulum ve cerrahi malzeme ihracatı üç katına çıkabilir. Aksi takdirde şu anda ihracatta fırsatlar sunan bu kalemlerde fırsatı kaçıracağız” diye konuştu

    ‘Hayatımızın parçası’

    Cerrahi ve tıbbi malzemelerin pandemi süreciyle birlikte hayatımıza girdiğini, artık her daim de olacağını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, alınacak önlemlerin ihracatta sürdürülebilirliğin önüne geçmemesi gerektiğinin altını çizdi.

    Birliğin Haziran ayında yaptığı 104 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde tekrar zirveye çıktığını kaydeden Sertbaş, “Cerrahi maske, tulum ve diğer malzeme ihracatımızda Geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 295’lik artışla 8.5 milyon dolar olan cerrahi önlük, maske ve cerrahi malzeme ihracatı 33,7 milyon dolara yükseldi. Hibeler kaldırıldığı takdirde ihracatta sürdürülebilirliği sağlamış olacağız”dedi.

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