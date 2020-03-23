23.03.2020 - 07:00 | | DOĞAN ÇİZMECİ DHA
Maskeli, eldivenli nikâh
MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Özge Çarıkçı (23) ile Ferdi Kaynakter (28) çiftinin nikâh töreni, koronavirüs önlemleri kapsamında, davetli olmadan, maske takılarak yapıldı.
MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Özge Çarıkçı (23) ile Ferdi Kaynakter (28) çiftinin nikâh töreni, koronavirüs önlemleri kapsamında, davetli olmadan, maske takılarak yapıldı. Gelin ile damat nikâh salonuna girmeden önce ellerini dezenfektanla temizledi, maske taktı. Damat Ferdi Kaynaker, “Bu mutlu günümüzde sevdiklerimizin de mutluluğumuzu bizimle paylaşmasını isterdik ama koronavirüs bütün planlarımızı alt üst etti. Ancak nikâh törenimiz sevdiklerimizin sağlığından önemli değil. Bu nikâh töreni, ilerleyen yaşlarda çocuklarımıza anlatacağımız bir anı oldu” dedi. Gelin Özge Çarıkçı da, “Önemli olan sağduyulu davranarak, bu hassas dönemi atlatmak” diye konuştu.
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