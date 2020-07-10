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    10.07.2020 - 00:01 |

    Maskeli uçuş

    Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi’nde, yeni tip virüs tedbirleri kapsamında maskeyle uçuş yapılıyor.

    Maskeli uçuş

    Bin 965 metre rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin yüklü anlar yaşatıyor. 25 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Murat Tüzer, “Babadağ’a çıkılan minibüsler dezenfekte ediliyor. El losyonlarımız bulunuyor. Misafirlerin ateşleri kontrol ediliyor, uçuş sırasında da maske kullanılıyor. Önlemlerin uygulanması bizim için de misafirler için de çok önemli. Gökyüzünden Ölüdeniz’in manzarasını görenler tekrar uçmak istediğini söylüyor” diye konuştu.

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