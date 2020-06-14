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    HaberlerEge Haberleri Maskeni tak gel!
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Maskeni tak gel!

    Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik step, aerobik, pilates kurslarının ardından yoga eğitimlerini de açık alanda vermeye başladı.

    Maskeni tak gel!

    Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda “Matını al, maskeni tak gel” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Bornovalı kadınlar, Yoga Eğitmeni Aslı Başar eşliğinde, açık alanda yoga yapmanın keyfini yaşadı. Dünya Yoga Haftası’nda başlayan Yoga Günleri, Haziran boyunca her Cuma saat 10.00-12.00 saatleri arasında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda devam edecek.

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