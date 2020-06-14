14.06.2020 - 00:02 |
Maskeni tak gel!
Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik step, aerobik, pilates kurslarının ardından yoga eğitimlerini de açık alanda vermeye başladı.
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda “Matını al, maskeni tak gel” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Bornovalı kadınlar, Yoga Eğitmeni Aslı Başar eşliğinde, açık alanda yoga yapmanın keyfini yaşadı. Dünya Yoga Haftası’nda başlayan Yoga Günleri, Haziran boyunca her Cuma saat 10.00-12.00 saatleri arasında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda devam edecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz