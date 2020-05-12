12.05.2020 - 07:00 |
Maskesiz bırakmadılar
Ödemiş Belediyesi ise, Kovid-19 tedbirleri kapsamında haftalardır evde kalan ve haftasonu dört saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üstündekilere maske desteği sundu.
Ayrıca oluşturulan telefon hattına gelen maske talepleri de karşılandı. Ödemiş’in parkları ve meydanları 11.00-15.00 saatleri arasında oldukça hareketlenirken sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Başkan Mehmet Eriş, “Ulu çınarlarımızın kişisel tedbirlerini almaları ve genellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri hepimize örnek oldu. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki tedbirlerimizi bir an olsun elden bırakmadan bugünleri atlatacağız” dedi.
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.