Maskesiz bırakmadılar

Ayrıca oluşturulan telefon hattına gelen maske talepleri de karşılandı. Ödemiş’in parkları ve meydanları 11.00-15.00 saatleri arasında oldukça hareketlenirken sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Başkan Mehmet Eriş, “Ulu çınarlarımızın kişisel tedbirlerini almaları ve genellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri hepimize örnek oldu. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki tedbirlerimizi bir an olsun elden bırakmadan bugünleri atlatacağız” dedi.