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    HaberlerEge Haberleri Maskesiz bırakmadılar
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Maskesiz bırakmadılar

    Ödemiş Belediyesi ise, Kovid-19 tedbirleri kapsamında haftalardır evde kalan ve haftasonu dört saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üstündekilere maske desteği sundu.

    Maskesiz bırakmadılar

    Ayrıca oluşturulan telefon hattına gelen maske talepleri de karşılandı. Ödemiş’in parkları ve meydanları 11.00-15.00 saatleri arasında oldukça hareketlenirken sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Başkan Mehmet Eriş, “Ulu çınarlarımızın kişisel tedbirlerini almaları ve genellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri hepimize örnek oldu. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki tedbirlerimizi bir an olsun elden bırakmadan bugünleri atlatacağız” dedi.

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