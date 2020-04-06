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    HaberlerEge Haberleri Maskesiz pazar alışverişi yok...
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    06.04.2020 - 00:02 |

    Maskesiz pazar alışverişi yok...

    Hızlı ve kolay bulaşma özelliği nedeniyle en sıkı tedbirlerin alındığı pazaryerlerinde belediyeler seferber oldu. Ekipler, esnaf ve vatandaşa uymaları gereken kuralları hatırlattı. Kalabalık oluşmaması için pazara girişler sırayla yapıldı, herkesin ateşi ölçüldü. Tezgahlarsa aralarında mesafe bırakılarak kuruldu. Satışına izin verilen temel ihtyaç maddeleri de poşetlenip tüketiciye sunuldu.

    Maskesiz pazar alışverişi yok...

    İzmir’de, pazar yerlerinde maske takılma zorunluluğuna uyulduğu görüldü. Çiğli ilçesinde kurulan Evka-2 pazarında zabıta, sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda sık sık uyarılar yaptı. Esnaf ise, “Kimisi bilinçli kimisi değil. Devlet önlem alsa da vatandaşların hepsi uymuyor” diye konuştu.

    Alışveriş yapmaya gelen Songül Durgun da “Sadece pazar yerinde değil her yerde önlem alınmalı. Alınan önemlerin vatandaşlar tarafından uygulanması gerekiyor” dedi. 

    Elinizle seçmeyin

    Aliağa Belediyesi de, cumartesi pazarında tedbir ve uygulamalarını üst seviyede tuttu. Pazaryeri girişinde Milletin Sağlık Ekibi tarafından vatandaşın önce ateşi ölçüldü. Ardından maske dağıtımı yapılıp kontrollü giriş sağlandı. Girişte ve çeşitli noktalara el dezenfekte stantları kuruldu. Vatandaşa da sebze meyveleri seçerek almamaları yönünde sık sık anonslar yaptı.

    Sıkı denetim

    Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kahramandere ve Yelki mahallelerindeki semt Pazarlarında, giriş ve çıkışlarda önlemler aldı. Vatandaşın ateşi ölçüldü, maskesi olamayanlara maske dağıtıldı.

     

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