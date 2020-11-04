Maskeye dikkat!

Gören “Özellikle koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bugünlerde olayın heyecanı ile maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemiş olabilir. Ancak koronavirüse karşı önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz. Temiz su ve dezenfektan tedariki önem arz ediyor. Aksi takdirde deprem bölgeleri bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olanların deprem alanından uzaklaştırılması gerekiyor” diye uyarıda bulundu.