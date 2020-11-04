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    04.11.2020 - 00:00 |

    Maskeye dikkat!

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Nurfer Zehra Gören, deprem sonrasında dışarıda kalan vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının barınma ve hijyen olduğunu belirtti.

    Maskeye dikkat!

    Gören “Özellikle koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bugünlerde olayın heyecanı ile maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemiş olabilir. Ancak koronavirüse karşı önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz. Temiz su ve dezenfektan tedariki önem arz ediyor. Aksi takdirde deprem bölgeleri bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olanların deprem alanından uzaklaştırılması gerekiyor” diye uyarıda bulundu.

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