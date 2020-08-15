Maskeyi koluna takanlar oluyor

Geçen hafta göreve başlayan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yerel gazetecileri makamında ağırladı, ilçedeki pandemi tedbirlerinin artırıldığını açıkladı.

Amaçlarının ceza kesmek değil, Çeşmelilerin ve Çeşme’ye gelen misafirlerin sağlığının korunması olduğunu ifade eden Çakıcı, “Sıkı tedbirlerin olmasının temel nedeni de bu. Sezonun ortasında bu tedbirleri alarak, turizmciye zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Tabloyu hepimiz görüyoruz. Çeşme halkının ve misafirlerimizin çok dikkatli olması gerekir. Şu anda sağlık tedbirleri açısından bir problemimiz yok. Sağlık kapasitemiz yeterli. Ama hastalığa bulaşmadan koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması çok önemli. Dikkat ediyorum, insanlar sanki bizim için, ceza yememek için maske takıyorlar. Kendi sağlığı ve toplum sağlığı için maske kuralına uymaları gerekiyor. Maskeyi özensiz olarak kullananlar var. Taşıyor ama koluna, boynuna takıyor. Ceza perspektifiyle olmaz. Biz insanların sağlığı için çabalıyoruz. Birçok uyarıda bulunduktan sonra ceza uygulamak zorunda kalıyoruz. Tedbirlerimizin etkili olduğunu görüyorum” diye anlattı. “İzmir ilçeleri arasında en fazla denetimi yapan ilçe Çeşme” diyen Çakıcı, “Çok denetim yapıyoruz diye bize kızanlar olabilir. Ama hiç tanımadığımız, belki hiç tanımayacağımız insanların sağlığını korumuş oluyoruz. Belki restoranlarda masa sayısı yarı yarıya düştü, ama bu tedbirler alınmasa sıfır masaya düşecek. Hala bu konuda adım atmayanlar olursa, tabi idari yaptırımlar, kapatmaya kadar giden işlemler uygulamak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

‘Köftecİde çalıştım’

Üniversite yıllarında birkaç arkadaşıyla beraber Çeşme’ye geldiğini belirten Çakıcı, “Bir köftecide çalıştık. Kaymakamlık stajımı da burada yaptım. Çeşme o zaman da bir markaydı. Şimdi de bir marka, 30 yıl sonra da Çeşme marka olmayı sürdürecek” dedi.