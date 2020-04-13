MASKİ ekipleri yardıma koştu

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaştan gelen taleplere koştu. Turgutlu ilçesinde Mübeccel Aydemir isimli aboneye su yükleme işlemi için giden ekipler, vatandaşın kalp ve tansiyon ilaçlarının bittiğini söylemesi üzerine nöbetçi eczaneden ilaçları tedarik etti. İl genelinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışan ekiplere aboneler teşekkür etti.