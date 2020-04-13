13.04.2020 - 00:02 |
MASKİ ekipleri yardıma koştu
MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaştan gelen taleplere koştu. Turgutlu ilçesinde Mübeccel Aydemir isimli aboneye su yükleme işlemi için giden ekipler, vatandaşın kalp ve tansiyon ilaçlarının bittiğini söylemesi üzerine nöbetçi eczaneden ilaçları tedarik etti. İl genelinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışan ekiplere aboneler teşekkür etti.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.