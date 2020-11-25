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    25.11.2020 - 00:02 |

    MASKİ’den dev yatırım

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı altyapı için büyük projeler hazırladı.

    MASKİ’den dev yatırım

    Geride kalan 6 yılda kent genelinde 1 milyar lira yapıldı. Daha temiz Gediz ve Bakırçay Havzası için atık su arıtma tesisleri ile yoğun mesaisine devam eden MASKİ, bugüne kadar atık su arıtma tesislerine 300 milyon lira harcadı. Projeleri hazırlanan tesislere de, 400 milyon lira daha yatırım yapılacak. Yeni yatırım dönemi için de hayata geçirilecek projelerle birlikte Manisa’ya 973 milyon lira daha yatırım yapacaklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, MASKİ olarak 365 gün 24 saat prensibiyle çalıştıklarını, çözülemez denilen sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarını belirtti.

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