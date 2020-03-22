MASKİ’den özel koruyucu giysi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıkları sahada görev yapan personeline daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için koruyucu kıyafetler temin etti.