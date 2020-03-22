22.03.2020 - 00:02 |
MASKİ’den özel koruyucu giysi
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıkları sahada görev yapan personeline daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için koruyucu kıyafetler temin etti.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.