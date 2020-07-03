Masterlar yarışması

Narlıdere Belediyesi’nin, Slow Food etkinlikleri kapsamında düzenlediği Genç Aşçılar Yarışması, birbirinden yetenekli gençlerin, yerel lezzetlerine ev sahipliği yaptı. İzmir Aşçılar Derneği işbirliğinde, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen yarışmanın finalinde 35’in üzerinde genç aşçı arasından seçilen 9 aşçı ter döktü. 2 grup halinde yapılan yarışmada, farkı yörelerin yerel lezzetleri yarıştı. Yemekler, Ekmeçiler Grup tarafından hazırlanan seyyar mutfaklarda, sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlandı. Büşra Nur Atak, ‘kara kılçıklı dil balığı’ yemeği ile birinci oldu. Dereceye girenlere altın, madalya, Orman İzmir Projesi’nden 5’er adet fidan sertifikası ve Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifinin hazırladığı sepetler hediye edildi.



Emin adımla ilerliyoruz



Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Slow Food ile yerel lezzetlerimizi markalaştırmayı, sağlıklı, temiz ve adil gıda anlayışını tüm insanlarımıza yaymayı hedefliyoruz. Bu yarışma bu yüzden önemliydi. Katılan gençlerimizi kutluyorum. Bizim gözümüzde hepsi 1’nci. Slow Food’un simgesi olan salyangoz gibi yavaş ama emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Jüride yer alan Mutfak Dostları Derneği Genel Başkanı Zeynep Kakınç, “Dereceye girmek önemli değil, önemli olan bu özgüveni sergileyebilmektir. Gençlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.