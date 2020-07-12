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    12.07.2020 - 00:00 |

    Masterşef Narlıdere

    Narlıdere Belediyesi’nin, Slow Food etkinlikleri kapsamında düzenlediği Genç Aşçılar Yarışması’nda birbirinden yetenekli şefler ter döktü

    Masterşef Narlıdere

    Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Slow Food Birliği ve İzmir Aşçılar Derneği işbirliğinde, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Genç Aşçılar Yarışması, birbirinden lezzetli yerel tatlara ev sahipliği yaptı. 35’in üzerinde genç aşçı jürinin karşısında ter döktü. Büşra Nur Atak, ‘kara kılçıklı dil balığı’ yemeğiyle birinci oldu. 14 jüri üyesinin tadımları ve titiz değerlendirmeleri sonucunda dereceye girenlere altın, madalya, Orman İzmir Projesi’nden 5’er fide sertifikası ve Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin hazırladığı sepetler hediye edildi.

    Markalaşacak

    Belediye Başkanı Ali Engin, “Yerel lezzetlerimizi markalaştırmayı, sağıklı, temiz ve adil gıda anlayışını tüm insanlarımıza yaymayı hedefliyoruz. Bu yarışma bu yüzden önemliydi. Katılan gençlerimizi kutluyorum. Bizim gözümüzde hepsi 1’nci” diye konuştu.

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