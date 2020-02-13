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    13.02.2020 - 00:03 |

    Matematik dahileri

    Matematik dahileri

    İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ocak ayında İngilizce ve internet ortamında düzenlenen Caribou Matematik yarışmasında dünya 1’incisi olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Elanur Akıncı’yı makamında kabul etti. Akıncı, kendi oluşturduğu kodlarla yazdığı günlüğü Yahşi’ye gösterdi. Elanur Akıncı’ya başarısından dolayı teşekkür eden Yahşi, “Dezavantajlı bir bölgeden ailenin ilgisi ve öğretmenlerinin katkısıyla birlikte dünya birinciliği kazanmanın örneğini Kemalpaşa’da yaşadık” dedi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da, yapılan testler sonucunda üstün zekalı olduğu belirlenen Özel Naci Akdoğan Lisesi 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eymen ve babası Ünal Anbarcı’yı makamında kabul etti. Geçtiğimiz yıl İzmir’de yapılan Matematiksel Becerileri Geliştirme (MATBEG) sınavında Türkiye genelinde yüzde 5’lik dilime giren Eymen’e başarılarının devamını diledi.

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