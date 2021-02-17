Matematikte birinci

3 yaşından itibaren babasının desteğiyle test çözdüğünü anlatan Badem, “Sınav ortamına alışkındım. Bu sonucu bekliyordum. Kazandığımı duyunca annemin, babamın ve dedemin gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oldum. Bazı sorular şaşırtmacalı, bazı sorular kolay, bazıları ise zordu. Bir soruda takıldım. Altıgenin köşegen sayısını bulma sorusu üzerine biraz uğraştım ama doğru yanıtı buldum” dedi. En çok Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini sevdiğini söyleyen Badem, beyin cerrahı olmak istediğini açıkladı, “Örnek aldığım kişiler var. Hepsi de benim için gerçekten değerli; Özlem Türeci, Uğur Şahin, Aziz Sancar ve ismini sayamadığım milyonlarca bilim insanı” diye konuştu.