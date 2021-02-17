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    HaberlerEge Haberleri Matematikte birinci
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    17.02.2021 - 00:03 |

    Matematikte birinci

    İZMİR’de 2’nci sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem (7), 2 bin 283 öğrencinin katıldığı Kanada merkezli Caribou Contests Matematik Yarışması’nda birinci oldu. Başarısıyla Türkiye’de 2’nci sınıf düzeyindeki 275 çocuk arasında da birinciliği göğüsleyen Badem, 9 sorunun 9’unu da doğru yanıtladı.

    Matematikte birinci

    3 yaşından itibaren babasının desteğiyle test çözdüğünü anlatan Badem, “Sınav ortamına alışkındım. Bu sonucu bekliyordum. Kazandığımı duyunca annemin, babamın ve dedemin gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oldum. Bazı sorular şaşırtmacalı, bazı sorular kolay, bazıları ise zordu. Bir soruda takıldım. Altıgenin köşegen sayısını bulma sorusu üzerine biraz uğraştım ama doğru yanıtı buldum” dedi. En çok Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini sevdiğini söyleyen Badem, beyin cerrahı olmak istediğini açıkladı, “Örnek aldığım kişiler var. Hepsi de benim için gerçekten değerli; Özlem Türeci, Uğur Şahin, Aziz Sancar ve ismini sayamadığım milyonlarca bilim insanı” diye konuştu.

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